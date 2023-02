Sarri sta pensando di tornare indietro sulla scelta di schierare Maximiano in porta nelle coppe. La Lazio ha visto sfumare la Coppa Italia anche per via del suo errore in uscita sul gol di Bremer. Secondo il Corriere dello Sport il tecnico toscano sembrerebbe intenzionato ad affidarsi a Provedel in Conference League facendo così definitivamente tornare stabilmente in panchina l'estremo difensore portoghese.