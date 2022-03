A pochi minuti da Lazio-Venezia, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha presentato così la gara ai microfoni di Sky: "Non è facile affrontare queste squadre in questo momento della stagione, servirà umiltà e continuità di prestazioni. Il derby? Ora non me ne importa nulla, da domani ci penseremo. Wilson è una persona che ha fatto la storia guidato da un grandissimo allenatore come Maestrelli. Stasera dobbiamo tirarci giù il cappello e giocare anche per lui".