Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Cremonese: "L'obiettivo di oggi è blindare il terzo posto, per mettersi nelle condizioni di attaccare il secondo. La mentalità deve essere questa: raggiungere un obiettivo e porsene subito un altro".



Siete andati oltre le aspettative?

"Siamo andati oltre le aspettative in campionato, rimane il rammarico per le coppe europee".



Come si resta concentrati oggi?

"Vogliamo fare risultato, non dobbiamo essere superficiali pensando di averlo già raggiunto".