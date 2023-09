La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus a partire dalle 15. Nel prepartita Maurizio Sarri, tecnico dei biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di Dazn dando una sua lettura del momento della Lazio:



PAUSA NAZIONALI - "Le settimane nazionali sono particolari, ci siamo dedicati ai nuovi che sono rimasti e fino a giovedì non abbiamo potuto fare niente".



ASPETTATIVE - "In questo momento dobbiamo trovare una dimensione e dare continuità, poi penseremo alle prossime partite. Mi aspetto che la squadra giochi con la stessa personalità e umiltà che ho visto nell'ultima partita".



RITORNO A TORINO - "Emozione? La provo a Napoli, qui non tanto. Ho fatto una stagione, di cui mezza a porte chiuse, non è stata un'esperienza lunga e ho molte meno emozioni a Torino rispetto a Napoli".