Non solo Casale squalificato, Sarri rischia di perdere anche un altro difensore per la trasferta di Napoli. Oggi a Formello non si è allenato Patric, colpito da un attacco influenzale. Al centro della difesa della Lazio tornerà Romagnoli dopo aver saltato tre gare per infortunio, ma per fare coppia con l'ex Milan a questo punto è rimane solo Gila se il numero 4 non smaltirà la febbre.