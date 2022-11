Squalificato per il derby, Milinkovic proverà a dare tutto stasera per trascinare la Lazio agli ottavi di Europa League. Per battere il Feyenoord al De Kuip e ottenere il primo posto nel girone di Europa League, Sarri punta tutto sulla voglia di rivalsa del centrocampista serbo, per l'ingiustizia subita contro la Salernitana. Per il Sergente inoltre, riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, c'è anche la possibilità di diventare il miglior marcatore straniero della storia della Lazio.



Per ora il numero 21 biancoceleste è a quota 63 reti in tutte le competizioni. Davanti a lui, pari merito a 64, ci sono Klose e Pandev. Agganciarli significherebbe anche affacciarsi alla soglia della top 10 della storia del club capitolino.