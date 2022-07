Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan è scaduto senza che la Lazio, squadra del cuore dell'ex capitano rossonero, riuscisse a piazzare la giusta accelerata per riportarlo a Roma. A due giorni dall'inizio ufficiale della stagione 2022-23, il centrale è svincolato e aspetta di conoscere quale sia il proprio futuro. Non mancano le alternative ai biancocelesti, ragion per cui Romagnoli non aspetterà all'infinito.



SIRENE INGLESI - Dal Fulham neopromosso in Premier, infatti, è già pervenuta una proposta quadriennale da ben 4 milioni a stagione per trasferirsi a Craven Cottage, ma Romagnoli, per adesso, prende tempo, aspettando la mossa di Lotito. L'atmosfera in casa Lazio non è delle più rilassate, Sarri spinge molto per l'arrivo del difensore italiano ma Acerbi e la sua uscita stanno rallentando l'area mercato. Intanto il tempo scorre e da Oltremanica aspettano una risposta...