Gustav Isaksen sarà il prossimo rinforzo in attacco della Lazio. In corso in queste ore lo scambio di documenti con il Midtjylland per fomarlizzare il trasferimento. Accordo trovato tra i club per 10 milioni più 2 di bonus. Al calciatore un ingaggio da 1,5 milioni a stagione per quattro anni. L'ufficialità è attesa a breve.



Danese, classe 2001, gioca prevalentemente come ala destra. Il suo arrivo di fatto chiude ogni residua speranza per Sarri di poter avere Berardi. Dopo il colloquio di lunedì sera con Lotito, il tecnico ha comunque accettato la scelta di Lotito di puntare su profili economicamente più abbordabili e di prospettiva. La Lazio ha peraltro già avuto modo di vederlo da vicino l'anno scorso nel girone di Europa League, quando il ragazzo segno un gol sia nella gara d'andata, sia in quella di ritorno contro i biancocelesti. In totale per Isaksen nella passata stagione sono arrivati 22 gol e 9 assist in 45 presenze in tutte le competizioni.