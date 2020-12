Piove sul bagnato per Inzaghi e la sua Lazio. Alcuni calciatori si stanno spingendo oltre il limite per sopperire alle assenze, ma in tal modo stanno rischiando ulteriori infortuni. Uno dei reparti che Inzaghi sta spremendo di più sono le due fasce dove Lazzari e Marusic stanno facendo gli straordinari, e come riporta Il Corriere dello Sport saranno costretti a proseguirli. Tutto ciò poiché Fares (l'unico sostituto poiché Djavan Anderson non viene considerato) ha riportato uno stiramento al polpaccio (esattamente al soleo) e di conseguenza dovrà star fermo un mese. Il suo rientro è previsto per il derby del 17 gennaio. Fino a quel punto l'altra carta che potrà giocarsi Inzaghi sarà Patric, estromettendolo però dalle rotazioni in difesa, altro reparto in difficoltà.