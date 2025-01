Lazio, Stadio Flaminio: la Roma Nuoto si appella all'ANAC

Redazione Calciomercato

Si preannunciano nuove battaglie e polemiche attorno alloDopo la recente presentazione in Campidoglio del progetto della, la, altra società interessata a prendere in gestione l'impianto per riqualificarlo e che aveva presentato il proprio piano di intervento già parecchio tempo prima del club biancoceleste, ha deciso di rivolgersi all'. In particolare all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione la Roma Nuoto chiede di fare luce sull'intervento del Sindaco durante le celebrazioni di pochi giorni fa per i 125 anni della Lazio.

Di questa vicenda parla oggi il Messaggero. I ricorrenti ritengono che ci sai una disparità di trattamento da parte del Comune di Roma nei confronti dei due progetti, con una manifesta preferenza a priori per quello presentato da Lotito. Il Campidoglio invece fa sapere che tutte le procedure sono state rispettate e che nel minor tempo possibile, in base a quanto previsto dagli iter burocratici, verrà presa una decisione sul futuro dello Stadio Flaminio solo dopo attenta valutazione di tutte le proposte.La Roma Nuoto in precedenza, vedendosi respinta la propria proposta già in fase preliminare, aveva fattoottenendo ragione e vedendo poi riammesso il proprio progetto. L'idea è quella di far diventare il Flaminio una sorta di centro polisportivo, consolidando la struttura attualmente esiste, al contrario di quanto intende fare la Lazio. Nei piani dei biancocelesti c'è un intervento strutturale che prevede - pur mantenendo le forme originarie del progetto dell'architetto Nervi - un', con relativae interventi massicci di ristrutturazione per ammodernare lo stadio, la cui destinazione d'uso sarebbe legata al calcio e ad altri eventuali grandi eventi sportivi e non.