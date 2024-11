Lazio, Tavares: "Io gioco per arrivare primo. Nel gruppo c'è fiducia, ma dobbiamo restare umili"

Getty Images

Dopo il riposo forzato col Cagliaritornerà a disposizione domaniper. La squalifica nell’ultimo turno di campionato ha consentito al terzino sinistro biancoceleste di ricaricare le batterie in vista della sfida di. Queste le sue parole in conferenza stampa:“Non sarà affatto una partita difensiva domani. Noi siamo una squadra compatta e abbiamo fiducia in quello che stiamo preparando per domani. In generale è più difficile giocare contro squadre che non lottano per il titolo. Le grandi squadre giocano per vincere, non si chiudono. Ieri Fonseca aveva ragione in questo senso a dire che in Europa è più facile giocare. In Italia abbiamo fatto grandi gare sia contro la Juve, sia contro la Fiorentina, poi perse per errori individuali o collettivi, ma la prestazione è stata positiva. Siamo in un momento positivo, ma dobbiamo restare umili”.

“Il mio arrivo è stato facile perché il gruppo è fantastico, bisogna credere in questa squadra. Io credo nei miei compagni, e loro credono in me. Sto ripagando la fiducia che hanno riposto in me. Nazionale? Se arriva meglio, ma non ci penso. Se succede bene, sennò lo accetto lo stesso e penso a fare bene. Mi ispiro a giocatori come Cancelo, che è un piacere veder giocare, ma io mi sento un po’ più tipo Alaba come caratteristiche. In ogni caso io penso a me e mi impegno sempre per poter dare di più”.“Nessuno mi ha chiesto del Porto, perché lo conoscono tutti. Si sa come giocano e quanto cuore e nervi ci mettano sempre in ogni partita. Secondo me sia il Porto sia la Lazio hanno qualità per stare qui e possono lottare per la Champions. L’obiettivo che noi ci poniamo è di arrivare il più lontano. Lo sento io e lo sentono anche i miei compagni. Sentiamo la fiducia reciproca. Non parliamo tra di noi di obiettivi, ma solo di fare il meglio possibile, però”.

“Il rosso che ho preso fa parte del percorso di apprendimento. Le differenze tra un campionato e l’altro non sono tantissime.e le avversarie che incontri. Io penso solo a fare il meglio per migliorare”.