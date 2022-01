Denis Vavro in prestito al Copenaghen. Il calciatore è già partito questa mattina presto per la Danimarca. L'operazione si è sbloccata nella notte, dopo il lavoro di Tare andato avanti per tutta la giornata di ieri. Il difensore, che aveva richieste anche in Spagna, ritorna alla fine nella stessa squadra da cui la Lazio lo prelevò nel 2019, che avrà anche un'opzione di riscatto a 8 milioni da poter esercitare in estate.



Con questo addio la società risparmierà circa 1 milione di euro sull'ingaggio del giocatore e libera un posto per un possibile innesto in difesa.