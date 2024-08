Lazio, Vecino: "Dobbiamo migliorare in attacco. L'anno scorso non è stato semplice"

Getty Images

Matias Vecino è contento della prestazione sua e della squadra contro il Southampton. Dopo l'amichevole dei bianocelesti finita 1-1, il centrocampista ha palrato ai microfonid i Lazio Style Channel. Le sue imressioni a caldo sono state positive. Poi ha analizzato, rispondendo alle domande dei cronisti, i cambiamenti che ci sono stati nell'utimo periodo, a cominciare da quelli tattici in campo:"Prima giocavamo più a zona, oggi tranne i primi 20 minuti in cui abbiamo avuto difficoltà, abbiamo preso le misure e siamo riusciti a rubare palloni in alto.ma abbiamo avuto occaisoni per fare gol, siamo in un momento in cui stiamo lavorando ma ci viole fretta perché a breve inizia il campionato".

I calciatori che sono qui dall'anno scorso li vedo bene quest'anno. Si sono inseriti bene ognuno con le proprie caratteristiche. Guendouzi ha più esperienza, ha passato già diverse squadre ed era più avanti rispetto agli altri, si è adattato veloce. L'anno scorso non è stato semplice, soprattutto per quelli che arrivavano da un altro paese, loro fanno più fatica. ora conoscono ambiente, compagni, faranno meglio e lo spero".