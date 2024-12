Lazio, Zaccagni: "Con i tifosi siamo una cosa unica. Vi dico quale partita mi è rimasta impressa nel mio 2024"

Getty Images

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Mattiaha fatto gli auguri ai laziali per il nuovo anno. Il capitano biancoceleste ha anche fatto un bilancio dell'annata, partendo dalla reazione post-Inter: "La mattina dopo la partita con l’Inter abbiamo parlato. Il mister ci ha detto che ora si sarebbe visto se eravamo una squadra. Abbiamo reagito subito, siamo rimasti uniti e risposto sul campo. Siamo a metà percorso e c’è ancora tanto lavoro da fare, con tante partite. Siamo carichi, stiamo bene e pensiamo alla partita di domenica"."La parte negativa l'anno scorso è stato il girone di andata e per questo ci siamo trascinati la negatività anche al ritorno.".

"Mi sento di dire che noi squadra e tifosi siamo una cosa unica. Si sente l’alchimia e questa cosa aiuta in campo, nei momenti difficili. Ti spingono a dare qualcosa in più. Ma il rapporto si viene a creare lungo un percorso che si fa insieme. Sono arrivati ragazzi talentuosi che avranno un bellissimo futuro. Stanno lavorando bene sin dal primo giorno, si sono ambientanti subito col gruppo. Noi più vecchi cerchiamo di aiutarli e insieme stiamo facendo un grande lavoro. La società si è presa delle responsabilità in estate e le scelte ora stanno dando i propri frutti".

"L’anno inizia col botto. Sappiamo che partita c’è domenica e che dovremo trasmettere ai tanti nuovi cosa significa questa gara. Già da dopo l’Atalanta abbiamo iniziato a concentrarci. Noi sentiamo la fiducia dei tifosi perché obiettivamente raramente abbiamo sbagliato approccio in campo quest’anno. E quando questo succede la gente lo percepisce ed è contenta. Noi un obiettivo chiaro lo abbiamo in testa ed è quello di domenica nel derby. Per ora conta solo quello, per provare a dare subito una gioia ai nostri tifosi".