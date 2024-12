Lazio: Fazzini in chiusura, ma prima un'uscita

Getty Images

Obiettivoa un passo per laIl centrocampista dell'è il profilo individuato dal club per rinforzare la rosa di Baroni. Operazione già in stato avanzato: intesa di massima trovata per un prestito oneroso (2,5 milioni) biennale con obbligo di riscatto. Secondo il club toscano si può chiudere presto, per una cifra complessiva di 15 milioni di euro., perché bisogna far quadrare tutti i conti.

La Lazio infatti, per anticipare già a gennaio uno degli investimenti che avrebbe comunque avuto fare in estate, vuole prima liberarsi di alcune zavorre a bilancio. Come scrive Repubblica stamattina, la società biancoceleste libererà le risorse necessarie per affondare il colpo Fazzini cedendo qualche esubero.è già ae attende solo l'ufficialità per il trasferimento. Da piazzare però ci sono ancoraDifficile, per non dire impossibile, quindi che il rinforzo a centrocampo possa arrivare per il derby. Contro la Roma Baroni avrà gli stessi uomini che hanno affrontato l'Atalanta. La sensazione però è che stavolta i tempi per vedere il nuovo arrivo a Formello non saranno lunghi come successo in altre occasioni in passato.