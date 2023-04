Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Lazio e Juventus, Mattia Zaccagni, autore del gol vittoria, ha parlato così: "Stasera era importante vincere per la classifica. Più maturi? In altre situazioni soffrivamo di più mentre stasera abbiamo subito veramente poco e questo è un vero passo in avanti. L'assist di Luis Alberto? L'avevamo provato in allenamento e il difensore l'aveva intercettato. Oggi è riuscito. Secondo posto? Difficilissimo. Basta perdere qualche punto e hai le altre squadre addosso. Sono a 10 gol e non voglio fermarmi. Li dedico a Chiara, la mia compagna".