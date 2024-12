Getty Images

Leao e Fofana come Moriero e Ronaldo: il portoghese segna e pulisce lo scarpino del compagno

Francesco Guerrieri

38 minuti fa



Ancora gol, ancora Leao. Rafa ha segnato la seconda rete consecutiva in Champions League dopo quello allo Slovan, portando i rossoneri in vantaggio nella sfida con la Stella Rossa. Seconda rete nelle ultime tre partite per il portoghese dopo quella in Coppa Italia contro il Sassuolo, nel mezzo l'assist a Morata nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta. Stavolta l'ex Lille è tornato a segnare, 6 gol e 6 assist stagionali considerando tutte le competizioni.



L'ESULTANZA DI LEAO E FOFANA - Ricordate l'esultanza di Moriero e Ronaldo tra fine Anni '90 e primi 2000 quando l'ex centrocampista dell'Inter puliva simbolicamente lo scarpino del brasiliano dopo ogni gol? Stasera quel gesto l'hanno rifatto Leao e Fofana a San Siro. Dopo il gol arrivato nei minuti finali del primo tempo, Rafa si è avvicinato a Fofana e gli ha "lucidato" lo scarpino tra le risate generali. Una sorta di riconoscimento per l'assist del compagno: lancio lungo dal cerchio di centrocampo, pallone in profondità controllato di destro da Leao che poi con il piede mancino supera il portiere avversario in uscita.