Lecce, Giampaolo: "Mi servono sempre 2 giorni per recuperare dopo la partita"

17 minuti fa



L'allenatore del Lecce, Marco Giampaolo ha dichiarato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta in casa per 2-1 contro la Lazio sabato sera: "Abbiamo giocato una grande partita. Questo tipo di prestazione, in dieci uomini contro un avversario forte, andrebbe premiata con un risultato positivo, invece purtroppo stavolta non è arrivato. Peccato".



"Nel primo tempo siamo andati a prenderli alti come avevamo preparato, poi siamo andati in inferiorità numerica e ci siamo abbassati un po'. Sono davvero dispiaciuto perché i ragazzi si meritavano un finale migliore, ho parlato subito con i miei calciatori perché mi servono sempre due giorni per recuperare dopo la partita".