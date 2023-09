C’è ancora la possibilità di giudicare il cammino di un club non solo, e non soltanto, dai risultati? Presi come siamo, un po’ tutti quanti, a vincere ad ogni costo, il risultato è una cesura netta tra giochisti e risultatisti., che ultimamente è più buono di quello che c’è al centro del piatto., dopo l’anticamera della B e un bel po’ di inferno calcistico (leggi Serie C). Oggi è tutta un’altra musica: dopo la meritata salvezza dello scorso anno,), qualche protagonista dell’undici titolare ha lasciato il Salento, e tante facce nuove sono arrivate, in continuità con il progetto sostenibile lanciato anni fa dalEbbene sì, oggi la Lecce calcistica è un’isola felice. E i motivi qui sotto elencati lo testimoniano.: 11 punti, frutto di tre vittorie (contro Lazio, Salernitana e Genoa) e due pareggi (Fiorentina e Monza); poi, 8 gol fatti e 4 subiti. Numeri importanti per il team giallorosso proiettato così nelle zone nobili della classifica.Ma non di soli numeri vive, appunto, il calcio: si è vista, sin dalle prime uscite,, sia in casa che in trasferta, per nulla intimorita dal blasone di avversari e top player. Manca la ciliegina sulla torta? No, c’è anche quella: la rosa del Lecce è, ad oggi, la più giovane della massima serie.e quanto di buono si sta vedendo è il frutto del lavoro, della, presieduta da Sticchi Damiani e da altri soci, sta portando avanti da anni. Conti a posto, niente spese pazze, patrimonializzazione dei calciatori., è questo il manifesto del club giallorosso.(coadiuvato dal direttore sportivo Stefano Trinchera):. Fresco di rinnovo triennale (con opzione per un ulteriore anno), l’ex ds di Bologna e Fiorentina lavora al progetto Lecce ventiquattro ore al giorno, occupandosi della prima squadra, ma anche e soprattutto del settore giovanile, Primavera in testa., tutte a basso costo o a zero, con l’obiettivo di scovare i nuovi Chevanton, i nuovi Bojinov., basti pensare solo alla cessione di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona: scovato nel nulla, due anni a Lecce, ed ora in un top club europeo. La ricetta è questa.Rafia, Krstovic, Banda, Oudin, Baschirotto, Falcone, Sansone, Pongracic, Gonzalez, Gendrey, Gallo e Strefezza, solo per citarne alcuni.che, come detto, ha già fatto bene lo scorso anno, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Marco Baroni (passato sulla panchina dell’Hellas Verona). Una base, dunque, importante sulla quale continuare a costruire: le fondamenta sono ben fatte e stabili.E sì perché la Primavera allenata da mister Federico Coppitelli (ex allenatore nei settori giovanili di Frosinone, Roma e Torino), campione d’Italia lo scorso anno, è pronta a misurarsi quest’anno nella prestigiosa cornice europea della Youth League, s. I nomi? Dopo Dorgu e Burnete, ora in prima squadra, ma la scorsa annata colonne portanti della Primavera, ecco che l’attenzione ora si sposta su Pascalau, Vulturar, Samek e Addo., c’è voglia di grandi partite, di grandi vittorie. Quasi sempre il “Via del Mare” fa registrare il tutto esaurito, abbonamenti andati a ruba, con la società che deve fare i salti mortali per rendere disponibili qualche tagliando in più alla vigilia di gare di cartello o particolarmente sentite.