Lecce, procuratore propone 2 giocatori a Gotti ma sbaglia profilo e contatta una pagina di meme

Ilè strano e insidioso e può capitare che in esso ci si imbatta in profili falsi e che ci si confonda. Questo quanto capitato aex giocatore anche del, ora procuratore. Luglio, si sa, tempo di provare a piazzare i propri assistiti: ci stava provando anche lo spagnolo che ha pensato di scrivere direttamente all'allenatore del, Luca, per proporgli due giocatori.Non avendo però il numero di cellulare dell'ex, è ricorso ad Instagram. Qui ha sbagliato account e scritto a una pagina satirica e di meme a lui dedicata e ormai diventata famosa,Agli admin ha svelato quindi i nomi dei calciatori proposti e questi li hanno resi pubblici: erano, il primo ex, il secondo attualmente ai

Un'occasione insomma troppo ghiotta per la pagina che ha creato contenuti ad hoc per l'occasione e si è quindi improvvisata esperta di mercato. Il tutto è finito sul web, diventando virale, e si è chiuso con una risata. I due giocatori magari non finiranno mai nella squadra dima almeno ora sanno di avere un procuratore, magari un po' sbadato, ma che le prova tutte per trovargli buone soluzioni.- Dopo un ottimo impatto e un'agevole salvezza,è stato confermato a. Corvino gli ha già fornitoma il meglio dovrà ancora arrivare. I salentini hanno salutato l'alae il bombere dovranno fare di tutto per preservare anchemolto apprezzato sul mercato.