Leicester: UFFICIALE il nuovo allenatore, a sorpresa

Ilha scelto Steve Cooper per sostituire in panchina. Il tecnico gallese, che era senza squadra da quando è stato esonerato dalnel dicembre del 2023, è stato annunciato ufficialmente. Si tratta di un nome a sorpresa, visto che la stampa inglese negli ultimi giorni dava per favorito"Steve Cooper è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra del Leicester City. L'ex allenatore del Nottingham Forest e dello Swansea City, 44 anni, ha concordato un contratto triennale e arriva al King Power Stadium mentre il club continua i preparativi per il ritorno nella massima serie, dopo la promozione della scorsa stagione.

Allenatore con esperienza in Premier League, ha guidato il Nottingham Forest e consolidato la sua posizione nella massima serie tra il 2021 e il 2023 e si è costruito un'ottima reputazione nel calcio per le sue qualità di allenatore e leader".