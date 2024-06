Saluta un altro eroe del Leicester di Ranieri: Albrighton verso l'addio a zero, rimane solo Vardy

Getty Images

Ildelle meraviglie perde un altro interprete. A 8 anni dall'impresa compiuta nella stagione 2015/16 dalla squadra guidata da Claudio Ranieri, capace di alzare contro ogni pronostico il trofeo di campione della Premier League, quella leggendaria rosa assume sempre più le sembianze di un ricordo. Perché a breve rimarrà: il capitano e bomberNell'ultima stagione, in cui le Foxes hanno centrato la promozione in Premier League sotto la gestione di Enzo Maresca, sono statiin rosa che erano presenti anche nel 2016:. Ora, tuttavia, la conta delle "vecchie glorie" si prepara a diminuire ulteriormente.è infatti in scadenza di contratto a giugno 2024 e con ogni probabilitàla sua permanenza a Leicester, lasciando così a parametro zero.

E dunque, senza Albrighton, del Leicester di Ranieri rimarrebbe solo Vardy. Il giocatore più rappresentativo, il volto storico di questa squadra, capitano e punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Per lui, l'addio non è neanche un'idea: in rosa dal 2012,. Continua la storia d'amore con il Leicester, con l'obiettivo di aggiungere ulteriori numeri a quelle oltre 450 presenze condite da 190 gol.