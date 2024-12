Leo Messi come Giovinco, è il miglior giocatore dell'MLS 2024

A due giorni dalla finalissima tra Los Angeles Galaxy e New York Red Bulls, la lega statunitense ha decretato il vincitore del riconoscimento per il calciatore che si è distinto maggiormente,Numeri assolutamente straordinari per il vincitore di otto Palloni d'oro, che ha trascinato Inter Miami alla vittoria del, il premio tributato alla formazione dal miglior rendimento tra Eastern e Western Conference.Il premio di MVP di MLS nasce nel 1996 e porta attualmente il nome dell'ex giocatore della nazionale Landon Donovan, ad oggi ancora il miglior marcatore di ogni epoca in MLS con 169 reti tra stagione regolare e playoff, nonché miglior cannoniere e assistman della nazionale USA, rispettivamente con 58 e 57. Nel 2015 questo riconoscimento è stato assegnato all'italiano Sebastian Giovinco, stella di Toronto FC dopo aver salutato la Serie A e la Juventus.ha ottenuto i voti degli altri giocatori della lega (40,83%), stampa (43,2%) e club (31,25%).di Eastern Conference contro Atalanta United, nonostante Messi abbia realizzato un gol e un assist anche in questo frangente.In considerazione della vittoria nella stagione regolare della sua franchigia e della conquista del Supporters Shield nella sua seconda stagione americana,La squadra originaria della Florida è stata sorteggiata nel girone A insieme a Porto, Palmeiras e Al-Ahly.