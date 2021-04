Tra le caratteristiche che rendono un'ottima squadra una vera grande squadra, c'è quella "paura", quella sorta di timore reverenziale che s'incute negli avversari ancor prima di entrare in campo. Quella sensazione che prima o poi il gol lo segni, e che se passi in vantaggio non ti rimontano più. Un fattore non misurabile ma decisivo, che si aggiunge alle qualità tecnico-tattiche. Qualcosa che la Juventus ha avuto durante il suo ciclo quasi decennale, e che ormai ha perso. Già, Gaetano Letizia del Benevento, un girone fa, aveva proprio ragione...

LEGGI L'ANALISI DE ILBIANCONERO.COM