L'ex arbitro e oggi moviolista per Amazon Prime Gianpaolo Calvarese, ha detto la sua su Tuttosport in merito al gol con tocco di braccio di Pulisic e convalidato dal var in Genoa-Milan. L'ex-fischietto ha specificato che, a differenza di quanto detto dal designatore Rocchi, il tocco di braccio è evidente perché c'è una camera che lo mostra chiaramente e, di conseguenza, la rete era da annullare.



DINAMICA - "Premetto che in fase di revisione di un fallo di mano è determinante l’analisi della dinamica del movimento delle braccia e del pallone. Dopo il controllo di Pulisic, il pallone non schizza via, ma cade lentamente ai suoi piedi, interrompendo la rotazione. Ciò è compatibile più con un controllo con il braccio che con il petto".



IMMAGINE CHIARA - "Questo primo elemento è significativo, mi avrebbe spinto a cercare in altre immagini. E la risposta sarebbe arrivata dalla telecamera angolare, una super-slowmotion che ha tantissimi frame e una qualità alta dell’immagine (che è passata in TV): da questa si evidenzia che la maglietta di Pulisic si muove visibilmente all’altezza del bicipite poco dopo il distacco del pallone".



NESSUN DUBBIO - "Se fossi stato al VAR, avrei quindi mostrato proprio questa ripresa, l’unica che avrebbe potuto dissipare i dubbi sul tocco di braccio".