AFP via Getty Images

Con il gol dell'1-1 segnato alla Scozia, l'attaccante dellaXherdanha fatto registrare un primato: l'esperto ex Inter e Bayern Monaco, infatti, è il primo giocatore ad andare a segno in tutti i principali tornei internazionali, Europei e Mondiali, dal 2014 ad oggi con la maglia della propria nazionale.Il classe 1991 è stato all'Inter di Roberto Mancini nel 2015, per i sei mesi conclusivi della stagione, segnando un solo gol in Serie A a Bergamo contro l'Atalanta e uno in Coppa Italia a San Siro contro la Sampdoria.