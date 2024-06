Liga, il calendario 2024/2025: ecco quando e dove esordisce Mbappé col Real Madrid. La data del primo Clasico

El debut de tu equipo, ELCLÁSICO, el último partido...

Nello stesso giorno in cui la Premier League ha varato ufficialmente il proprio calendario per la stagione 2024/2025, ancheSi parte nel fine settimana del 16-18 agosto e si chiude il 25 maggio e la curiosità principale era per i primi appuntamenti per ilcampione di Spagna e d’Europa in carica, che, e del nuovo Barcellona di Hansi Flick, atteso dalla complicata trasferta di Valencia.Per quanto riguarda invece l’ultimo turno di campionato, il Real Madrid ospiterà al “Bernabeu” la Real Sociedad, mentre il Barcellona chiude a San Mamés contro l’Athletic Bilbao. Per quanto concerne gli scontri diretti, la prima grande sfida opporrà l’Atletico al Real nel primo derby di Madrid della stagione, fissato per il 29 settembre al Civitas Metropolitano (ritorno il 9 febbraio, alla 23esima).Oltre alle quattro soste riservate per le nazionali (dal 2 al 10 settembre 2024, dal 7 al 15 ottobre, dall’11 al 19 novembre, dal 17 al 25 marzo 2025 e dal 2 al 10 giugno 2025), verranno disputati quattro turni infrasettimanali - 28 agosto, 18 dicembre, 23 aprile, 14 maggio - e per quanto riguarda le festività natalizie l’ultima giornata sarà giocata il 23 dicembre.