L'Inter perde anche con la Juventus: gli scontri diretti sono un problema

L'Inter perde anche in casa della Juventus e certifica il problema negli scontri diretti di questa stagione. Quella con i bianconeri è la terza sconfitta in nove partite contro le prime sei della classifica, mentre l'anno scorso non era mai successo. E, anzi, i big match erano stati la forza della squadra di Simone Inzaghi.

MEDIA PREOCCUPANTE - Rimangono da giocare ancora le partite di ritorno contro Napoli, Atalanta e Lazio, di cui due, con partenopei e bergamaschi, in trasferta, ma la media è preoccupante. Su nove partite contro Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio e Fiorentina, l'Inter ha vinto solo tre volte: il 4-0 ai nerazzurri di inizio campionato, il 6-0 dell'Olimpico e il 2-1 sui viola, arrivato a quattro giorni dalla sconfitta per 3-0 del Franchi. Sono arrivati, poi, tre pareggi contro Juventus, Napoli e Milan per un totale di dodici punti e una media di 1,33 a partita. Poco, troppo poco.

CONFRONTO - A pesare, poi, è il confronto con la scorsa stagione. Prendendo sei delle prime sette, l'Inter aveva ottenuto nove vittorie e tre pareggi, imponendosi anche in trasferte insidiose (a Roma con Lazio e Roma e a Bergamo, oltre che nel derby-scudetto con il Milan). Chiudendo con un totale di 30 punti in 12 partite e una media di 2,5 a partita. Un abisso di differenza anche se nei prossimi tre big match dovessero arrivare altrettante vittorie.

NAPOLI - Dopo la trasferta dello Stadium ci sarà il Genoa e poi il Napoli al Maradona. Lì i nerazzurri sono chiamati a vincere perché le occasioni per imporsi negli scontri diretti sono sempre meno e l'occasione di firmare il sorpasso non andrà fallita. Una sconfitta, invece, con i partenopei al momento a +2 e chiamati, prima, alla sfida con il Como, rischierebbe di compromettere definitivamente il discorso scudetto.