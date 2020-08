Rudi Garcia, allenatore del Lione, parla al sito del club francese dopo il passaggio del turno in Champions League ai danni della Juventus: "Sapevamo che sarebbe stato difficile. Per fortuna siamo riusciti a segnare, era quello che volevamo fare. Ancora non abbiamo fatto nulla, ma l'accesso alle Final Eight è un obiettivo importante. Mi dispiace aver visto rientrare la Juve in partita per un rigore inesistente. I ragazzi sono stati bravi, non si sono fatti prendere dal panico e sono riusciti a portare a casa la qualificazione. È la vittoria del gruppo, adesso non ci dobbiamo porre limiti. Arriviamo a Lisbona come outsider, ma daremo tutto per passare il turno".