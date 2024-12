Lipsia-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tra le grandi deluse di questac’è ilche, dopo cinque partite,La gara controin programma martedì 10 dicembre alle 21:00, è l’ultima spiaggia per la formazione tedesca che, davanti al proprio pubblico, cerca i tre punti per provare a restare in corsa. Gli inglesi, invece, dopo due partite senza vittoria e lo 0-0 con la Juventus, vogliono tornare al successo per assicurarsi un posto nelle prime 24. Al momento sono noni con dieci punti, ma in questo nuovo format quasi nessuno può dirsi al sicuro fino all’ottava giornata.

Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba; Henrichs, Baumgartner, Vermeeren, Haidara, Nusa; Sesko, Openda. All: RoseMartinez; Cash, Diego Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins. All: Emery

Il Lipsia dovrebbe confermare il passaggio al 3-5-2. Attacco sulle spalle di Sesko e Openda, con André Silva pronto a subentrare. Sulle fasce Henrichs e Nusa, in difesa ballottaggio tra Lukeba e Seiwald.L’unico dubbio per Unai Emery è sull’attaccante. Il terminale offensivo del suo 4-2-3-1, però, dovrebbe essere Watkins, con Duran pronto a subentrare.La partita tra Lipsia e Aston Villa sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Calcio 255.

