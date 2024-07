Liverpool: tre big sono sul mercato

Getty Images

Ilsta programmando un'autentica rivoluzione estiva e, dopo il già annunciato addio di Jurgen Klopp nel corso della passata stagione (al suo posto è arrivato Arne Slot), si prepara a mettere sul mercato altri tre top player che hanno composto l'ossatura della squadra allenata (e vincente) con il manager tedesco in panchina.Il primo è, difensore olandese e capitano che da tempo sta meditando un addio e il cui contratto è in scadenza soltanto fra un anno al 30 giugno 2025. Piace a tanti club, ma ciò che frena è il ricco ingaggio percepito in Premier League superiore ai 10 milioni di euro.

Il secondo è, estetrno inglese fra i migliori nel suo ruolo e anche lui in scadenza 30 giugno 2025. Il rinnovo è in alto mare date le cifre richieste e potrebbe rimanere in Premier League in caso di addio.Infine il terzo è, ex-Roma e Fiorentina che come gli altri due è in scadenza al 30 giugno 2025 e non sta rinnovando. Anzi sullo sfondo si stanno muovendo da tempo club arabi che vorrebbero portarlo nella Saudi Pro League sfruttando il legame con la sua religione.Tutti e tre sono stati, chi più e chi meno, accostati e proposti a club di Serie A, ma per tutti e tre le richiester contrattuali, oggi li mettono quasi del tutto fuori dal mercato del nostro calcio.