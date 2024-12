Lopetegui si gioca la panchina del West Ham: era stato vicino al Milan

IKIMAGES/AFP via Getty Images

Infatti la partita in calendario il prossimo lunedì 9 dicembre con calcio d'inizio alle ore 21 è(ex Olympiacos e West Bromwich Albion).I padroni di casa, reduci dalle sconfitte con Arsenal (5-2) e Leicester (3-1), sono quattordicesimi in classifica a quota 15 punti in 14 giornate di campionato, mentre i Wolves sono penultimi con 9 punti. O'Neil potrebbe salvare la propria panchina con un pareggio, mentre Lopetegui è praticamente obbligato a vincere.

Lo spagnolo (che ha allenato pure il Wolverhampton oltre a Siviglia, Real Madrid, Spagna e Porto) è. Poi i rossoneri, con i tifosi che avevano lanciato sui social l'hashtag #nopetegui, hanno preferito puntare sul portoghese Paulo Fonseca.