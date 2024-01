Lotito: 'Bernardeschi-Lazio, io dico che non c'è nulla. Confronto con la Roma? Non posso star dietro a queste stupidaggini'

Il presidente della, ha concesso un'intervista a Tag24.it in cui ha parlato anche di mercato e dell'operazione che vede i biancocelesti interessati a Federico. Il giocatore () è stato proposto e da tempo le parti stanno valutando la fattibilità di un'eventuale operazione in prestito, ma dal patron biancoceleste è arrivata una brusca frenata.ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla,“.Poi la polemica sulla frase detta sulla Roma: "Doveva essere fallita", e la richiesta arrivata da diverse parti di un colloqui con la società giallorossa. Anche qui Lotito ha respinto tutto al mittente: “Chi avrei chiamato, che avrei dovuto fare? Ma per favore, non posso stare dietro anche a queste stupidaggini…“.