Quanto vale Chiesa per la Juventus

Getty Images

Per il futuro diè tutto aperto. L’esterno d’attacco non è più un punto fermo della Juventus, che con il contratto in scadenza a giugno 2025 sta facendo delle riflessioni su una possibile cessione. La società non vuole rischiare di perderlo a zero la prossima estate, se non si trova un accordo per il rinnovo ci sono possibilità concrete che possa andare via.- Arrivato nel 2020, la Juventus ha speso 60 milioni tra prestito e riscatto per convincere la Fiorentina a farlo partire; oggi, considerando anche la situazione contrattuale,. E' questa la valutazione del giocatore a un solo anno dalla scadenza: la società sta trattando il prolungamento con l’agente di Federico, Giuntoli è disposto ad andare incontro alle richieste a patto che non si sfori il budget prefissato.

- In passato per Chiesa c'era stato un interesse da parte del Bayern Monaco,. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero già stato dei contatti tra l'allenatore e il giocatore della Juventus, ma occhio anche al Napoli: l'ex Fiorentina piace molto ad Antonio Conte, che lo vedrebbe bene nella sua nuova squadra per ripuntare allo scudetto vinto due anni fa con Spalletti. E Manna è alla finestra per capire se avviare una trattativa.