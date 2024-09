Getty Images

Luis Suarez annuncia il ritiro dalla Nazionale: ecco la data della sua ultima con l'Uruguay

Redazione CM

46 minuti fa



Luis Suarez, attaccante di livello assoluto negli anni Dieci con le maglie di Ajax, Liverpool e Barcellona, ha annunciato il proprio ritiro dalla Nazionale dell'Uruguay.



Dopo il debutto nel febbraio del 2007, l'ultima partita sarà venerdì, quella valida per la qualificazione ai mondiali contro il Paraguay, nell'iconico stadio Centenario. Attualmente Suarez gioca con Messi, Jordi Alba e Busquets nella colonia di ex Barcellona all'Inter Miami.



Il Pistolero disputerà l'ultima gara con la Celeste, la 143esima; nelle precedenti 142 ha segnato ben 69 reti, vincendo anche una Copa America. "E' così difficile dirlo, ma è così, fino all'ultima partita, che sarà venerdì, ho dato tutto e la mia fiamma non si è spenta poco a poco".