Mancato rigore su Sanabria in Torino-Genoa, l'Aia ammette: "Errore sia dell'arbitro sia del Var"

Un weekend ricco di episodi arbitrali e tra i più contestati c'è quello nella sfida tra. I granata hanno protestato veementemente per la decisione del direttore di garae della coppia al VARdi. Una scelta che aveva scatenato la rabbia dei vertici torinisti, dal ds LEGGI QUI ) al presidente LEGGI QUI ).- Nel corso della puntata di "Open Var" su DAZN,del CAN (Commissione Arbitro Nazionale, Organo Tecnico dell'AIA, alla quale competono le designazioni di arbitri ed assistenti per le gare dei campionati) ha commentato gli episodi più contestati del weekend e si è soffermato proprio sull'episodio di Torino-Genoa e ha ammesso: "".