In occasione della presentazione di un evento benefico a Barcellona, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è espresso sul futuro di Bernardo Silva: “Ad oggi posso dire che sarà ancora con noi nella prossima stagione, ma ho sempre detto di non volere calciatori scontenti in rosa”. Il portoghese, sotto contratto fino al 2025, è da tempo un pallino del Barcellona.