AFP via Getty Images

Manchester United, Amorim su Rashford: "Metto il preparatore dei portieri prima di inserire un giocatore che non dà il massimo ogni giorno"

un' ora fa



Il Manchester United ha vinto la propria sfida, valida per la 23esima giornata di Premier League, sul campo del Fulham, grazie alla rete di Lisandro Martinez. L'allenatore dei Red Devils Ruben Amorim non ha inserito nell'undici iniziale Marcus Rashford, non presente nemmeno fra i giocatori in panchina. L'esterno offensivo inglese, in orbita Barcellona (in caso di cessione di Ansu Fati) e Borussia Dortmund (ormai tramontata la pista diretta verso Milano, sponda rossonera), è fra i casi più chiacchierati di questa finestra invernale di mercato.



Sul caso, si è espresso lo stesso tecnico Ruben Amorim a fine partita: "Se le cose non cambiano, io non cambierò. Metterò in campo l'allenatore dei portieri Vital prima di mettere in campo un giocatore che non dà il massimo ogni giorno".