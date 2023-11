Il Manchester United è in crisi. Gli ultimi risultati negativi, eliminazione in Coppa di Lega per 3-0 contro il Newcastle e sconfitta in campionato per 0-3 contro il Manchester City, sono la manifestazione di un pessimo inizio di stagione da parte dei Red Devils. La sconfitta nel derby è stata la 5ª in 10 partite, troppo per una squadra con un organico del calibro dello United che punta ai piani alti della classifica.



L'INESPERIENZA DI HOJLUND - Dietro a questa crisi c'è anche la mancanza di un numero 9 esperto che può dare supporto all'ex Atalanta Rasmus Hojlund. L'importante investimento, da 72 milioni di sterline, effettuato in estate per il giovane talento danese, non ha ancora dato i suoi frutti. L'attaccante classe 2003, infatti, non ha ancora trovato il gol in Premier League (in Champions ne ha messi a segno 3). L'idea del club, per scongiurare la crisi, è quella di buttarsi sul mercato alla ricerca di un numero 9, con maggior esperienza, da affiancare a Hojlund. La stampa inglese, nelle ultime settimane, ha accostato al club di Manchester Ivan Toney del Brentford e Mehdi Taremi del Porto, già nel mirino di Inter e Milan. Il grande sogno dei Red Devils, però, rimane il fuoriclasse del Napoli Victor Osimhen, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025. Le big della Premier corrono e il Manchester United, se vuole tornare in corsa per la Champions, deve ritrovare un super Hojlund, in attesa di un nuovo innesto per migliorare il reparto offensivo.