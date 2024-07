Getty Images

Manchester United, la rivelazione: Onana non era la prima scelta, al suo posto era pronto un portiere iconico

52 minuti fa

Solo dodici mesi fa, Andre Onana passava dall'Inter al Manchester United per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, un gran affare per i nerazzurri che l'avevano preso, a zero, dall'Ajax solo un anno prima. Il camerunense aveva fatto benissimo con Inzaghi e si era meritato il passaggio in Premier League. Qui però le sue prestazioni sono scemate e le contestazioni non l'hanno di certo ignorato.



Mesi dopo però si è scoperto che Onana fosse solo una seconda scelta. La prima infatti era il Dibu Martinez, come confermato dallo stesso suo procuratore, Gustavo Goñi, a Espn. "Un anno fa, Emiliano fu davvero vicino allo United. Sfumò tutto per colpa dell'allenatore che aveva una grande influenza sulla dirigenza e scelse l'altro, con il quale aveva già lavorato in Olanda. Tutti però nel club erano convinti che il portiere giusto per quella squadra fosse Martinez".