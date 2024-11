AFP via Getty Images

Manchester United, Zirkzee medita l'addio: Serie A alla finestra

16 minuti fa



Joshua Zirkzee non ha assolutamente lasciato un segno tangibile del suo passaggio fin qui nella nuova avventura con il Manchester United. Pagato 42,5 milioni di euro dal Bologna, l'attaccante classe 2001 fino a qui ha messo insieme 15 presenze con i Red Devils tra tutte le competizioni, realizzando una sola rete.



Una difficoltà di adattamento che sta sfociando in prestazioni assolutamente deludenti sul rettangolo verde di gioco e che sta facendo riflettere il centravanti olandese sul futuro.



Secondo quanto si apprende dal Sun, infatti, Zirkzee sta considerando l'opzione di lasciare già il Manchester United, appena 4 mesi dopo il suo arrivo in Inghilterra. Con i Red Devils ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029, al quale è stata collegata un'opzione per continuare sino al 2030. E alla finestra rimangono sempre le squadre italiane: se l'estate scorsa la più convinta dell'affondo era il Milan, oggi un profilo come quello di Zirkzee potrebbe fare più al caso della Juventus.