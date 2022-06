Tre gol di scarto connella Finalissima. Tre gol di scarto con lain Nations League. Non bene, ma in undici giorniil successo internoe i pareggi con(fuori casa) e, nella gara d’andata, con laScrivo questo perché tifosi e giornalisti hanno la memoria corta.che con tanta sagacia (e un po’ di fortuna) ci aiutò a vincere il campionato europeo.(dai cosiddetti tifosi) e molte perplessità dalla critica più accigliata per la già indigeribile eliminazione dal Mondiale del Qatar.collaudo quelli che hanno giocato meno. Quando si fanno operazioni del genere,(altrimenti la fatica taglia le gambe), la piccola tragedia calcistica è dietro l’angolo. Ma,nelle tre partite successive, esclusa dunque quella di martedì, avevamo visto che più diAl di là delle prestazioni individuali, io credo che contro l’Inghilterra, l’Italia avrebbe meritato di vincere nettamente. Così come il pareggio, all’andata, con i tedeschi è stato un risultato di valore, ottenuto dache, forse, non verranno più riproposte.che l’Inghilterra ha fatto due punti (e preso quattro gol in casa dall’Ungheria di Rossi) e che, nel loro girone, i campioni del mondo della Francia sono ultimi con un punto, come la Croazia. Altro che Final Four (prevista per la serie A), quiChe cosa sta capitando, dunque, in Italia e in Europa?. Si è giocato moltissimo in poco tempo (l’Italia addirittura cinque partite), in pieno giugno la condizione fisica non può che essere deficitaria. E questo non si vede solo nelle prestazioni, ma anche nei recuperi fisici., ha recuperato Spinazzola e Barella, ha confermato Bastoni, ha capito che. Martedì, contro i tedeschi, la difesa è stata catastrofica (ma la fase di non possesso è stata anche peggiore), tuttavia due cose sono sicure: Bastoni sarà un titolare inamovibile e Mancini, il centrale, non deve essere più convocato. Meglio Acerbi, meglio Gatti e meglio perfino Bonucci, che noi ringrazieremmo di cuore per la carriera, ma congederemmo senza indugio.allora premiato dall’Uefa come miglior calciatore del torneo.Mancini deve rimetterlo in riga (tecnica e comportamentale), però non può perderlo. Senza Donnarumma, con la Germania, ne avremmo prese dieci e adesso ci staremmo a raccontare la sconfitta più clamorosa di sempre. Perciò, un conto è spronarlo a non essere superficiale, soprattutto quando gioca la palla con i piedi, un altro è metterlo in discussione.Se non segnano i centrocampisti, non lo fa nessuno e il gol di Gnonto, arrivato in una partita senza storia, è l’eccezione che conferma la regola.ma fino a quando non rientra non vedremo miglioramenti. Detto tutto questo e accettata una dura lezione, l’Italia è fuori dai Mondiali, ma non è da rifare.Davanti a Donnarumma abbiamo una coppia di terzini destri di grande affidamento (Di Lorenzo e Florenzi), un centrale di prospettiva sicura (Bastoni), un esterno di corsa e qualità (Spinazzola).In mezzo tornerà, sboccerà del tuttoe riavremo la verve di. Senza dimenticare, un autentico polivalente. Davanti con Immobile, che non si discute anche perché l’unica alternativa è Scamacca,Anzi, dirò di più: per provare a vincere il girone di Nations e regalarci un’altra finale a quattro. Aspettare settembre per credere. Anche se oggi non ci crede nessuno.