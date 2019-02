Non c'è mai stata la minima possibilità che Mario Mandzukic lasciasse la Juventus a gennaio. Perché le voci si rincorrono, come le idee di alcuni intermediari che stavano lavorando con il Dalian Yifeng, ricchissimo club cinese a caccia di un centravanti in giro per l'Europa, preferibilmente Italia: ben 50 milioni offerti al Torino per Belotti, rifiutati. Stessa risposta dalla Lazio per Immobile, mentre la proposta sul tavolo di Paratici per Mandzukic non è mai arrivata perché la Juve ha fatto sapere di non volerci neanche ragionare.



NEANCHE UN APPROCCIO - Eppure, gli intermediari vicini al Dalian assicurano che sarebbe stata pronta un'offerta anche vicina ai 35 milioni per convincere la Juventus a privarsi di Mario, 33enne nel prossimo maggio, con 11 milioni di euro all'anno al giocatore. Parole cui avrebbero dovuto fare seguito i fatti naturalmente. Ma niente da fare, né per la Juve né per Mandzukic: non hanno voluto nemmeno iniziare un dialogo perché convinti di andare avanti insieme almeno fino a giugno, la Champions League prima di tutto il resto. Anche prima dei fiumi di milioni cinesi. COME MOU, MA LA FIRMA? - La Juventus ci ha tenuto a mandare lo stesso messaggio recapitato a José Mourinho quando a giugno scorso ha cercato Mandzukic per il suo Manchester United: intoccabile, nonostante lo Special One fosse pronto a una spesa seria per prendere il croato come guerriero d'attacco dopo averlo apprezzato anche ai Mondiali. Ora José a Manchester non c'è più, ma i corteggiamenti dalla Cina non servono a cambiare la situazione. Rimane il punto interrogativo di un rinnovo ancora da completare: l'ultima parola l'avrà Mandzukic che non ha ancora dato il via libera, la Juve rispetta e attende. Intanto, la Cina è tutt'altro che vicina: neanche un incontro in agenda, più muro di così...