Secondo quanto riportato da La Nazione la pista che può riportare Mario Mandzukic in Italia non è ancora tramontata. L'attaccante croato è il primo nome sulla lista del ds della Fiorentina Daniele Pradè. Se dovesse trovare un accordo con la società viola, Mandzukic potrebbe così ritrovare la Juventus da avversario, e proprio giocando con una delle rivali di sempre dei bianconeri. Nella scorsa sessione di mercato ci aveva provato il Milan per Mandzukic, prima che lasciasse Torino, ma senza successo.