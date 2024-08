Calciomercato

Marsiglia: De Zerbi tiene fuori ancora Carboni

27 minuti fa



L'esordio a suon di gol contro il Brest è già alle spalle, ora per Roberto De Zerbi e il suo Olympique Marsiglia c'è un'altra sfidante. Questa sera alle 20.45 al Velodrome è atteso lo scontro valido la seconda giornata di Ligue 1 2024/25, contro il Reims: il tecnico italiano ex Brighton decide di puntare tutto su Mason Greenwood, schierando anche Harit dal 1' nonostante i rumors di mercato e la possibilità seria di lasciare il club. Rimandata l'occasione da titolare per il nerazzurro Valentin Carboni.