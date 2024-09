Getty Images

Marsiglia-Nizza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

un' ora fa



Riparte la Ligue 1 2024/25 con la quinta giornata e tra le sfide in programma sabato c'è Marsiglia-Nizza.



L'OM di Roberto De Zerbi è tra le squadre più in forma del campionato e vuole confermarsi: finora 7 punti, frutto delle vittorie esterne contro Brest e Tolosa e del pareggio interno con il Reims, con 10 gol realizzati (solo il PSG ne ha fatti di più) e 4 subiti.



Tre punti in meno per i rossoneri di Haise, che dopo la sconfitta all'esordio contro l'Auxerre ha pareggiato con il Tolosa per trovare il successo nell'ultimo turno contro l'Angers.



Tutte le informazioni su Marsiglia-Nizza: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.