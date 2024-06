Marsiglia, non solo De Zerbi: anche il nuovo ds sarà italiano. È un ex-Juve e Sassuolo

un' ora fa



Il Marsiglia ripartirà da Roberto De Zerbi. Sono i giorni delle firme e degli annunci per il nuovo allenatore che ha scelto la Ligue 1 come passo successivo della sua carriera dopo l'addio al Brighton dovuto principalmente a differenze di visione con i dirigenti e gli uomini mercato della società inglese.



Forse anche per questo il tecnico bresciano non sarà l'unica anima "italiana" all'interno del club della costa azzurra.



Insieme a De Zerbi, infatti, arriverà a Marsiglia anche Giovanni Rossi storico ex dirigente della Juventus dal 2010 al 2013 e diventato direttore sportivo del Sassuolo dal 2013 al 2024. Proprio lui fu uno degli artefici, con Carnevali, dell'avventura neroverde di De Zerbi. Oggi, riporta sassuolonews lo ritroverà in Francia con il dirigente che firmerà un contratto della durata triennale.