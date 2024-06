Martinez all'Inter? Tutte le contropartite per il Genoa

Getty Images

L'Inter sta lavorando per cambiare qualcosa nel reparto portieri. Sommer confermato titolare, come vice non ci sarà più Audero dopo che l'Inter ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto alla scadenza del suo prestito dalla Sampdoria. Così i nerazzurri stanno cercando un nuovo portiere sul mercato, eche ha superato la concorrenza di Okoye dell'Udinese e Bento dell'Athletico Paranaense.- La valutazione del portiere del Genoa si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma l'Inter sta pensando all'inserimento di una o più contropartite per abbassare la parte cash. I nomi individuati dai nerazzurri sono(che piace anche al Venezia), Salvatore e Francesco Pio(chiesti da altri club di Serie A e B) e, che tra tutti è il preferito di Gilardino col quale ha già avuto un contatto diretto telefonicamente.

- L'idea dell'Inter è quella di prendere un portiere che possa fare il vice Sommer nell'immediato per poi diventare titolare in futuro.; la società aspetterà la naturale fine del contratto prima di salutare l'ex Bayern Monaco, ma vuole arrivare a quel momento avendo già pronto il sostituto. E al momento tutte le piste portano a Martinez del Genoa.