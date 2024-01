Mbappé: 'A un certo punto dovrò lasciare l'Europa, il calcio va così'

Redazione CM

Kylian Mbappé non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione, ma una cosa la sa: prima o poi giocherà lontano dall'Europa. L'attaccante francese, il cui contratto con il Paris Saint-Germain al termine della stagione con l'interesse del Real Madrid sempre vivo, strizza l'occhio ad Arabia Saudita e MLS, sottolineando che fa parte della piega presa dal calcio moderno.



Mbappé lo ha spiegato all'edizione transalpina di GQ, per la cui copertina ha posato: "Molti grandi giocatori, che hanno segnato la storia del calcio, hanno lasciato l'Europa la scorsa estate e stiamo entrando in una nuova era di questo sport. Fa parte del suo ciclo normale e so che a un certo punto toccherà a me andarmene. Questi cambiamenti non mi preoccupano, penso semplicemente di continuare la mia carriera seguendo la mia strada".



Non solo futuro, l'attaccante del PSG si è espresso anche sul desiderio di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: "Sono arrivato a un punto della mia vita e della mia carriera in cui non voglio più forzare le cose. Se il mio club me lo consentisse, ci andrei volentieri. Sarebbe un piacere fantastico, ma se non fosse possibile capirei. Per ogni atleta le Olimpiadi hanno un posto speciale e io volevo già andare a Tokyo perché voglio vincere tutto e scrivere il mio nome nella storia della Nazionale francese".