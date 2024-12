Mercato Cagliari, da Caprile a Prati: il punto sulle trattative

Getty Images

Un portiere, ma non solo. Il Cagliari sarà protagonista del mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare la rosa per conquistare la seconda salvezza di fila dopo essere risalito in Serie A nel 2022-23. I rossoblù cambieranno qualche elemento della rosa, saranno attivi sul mercato in entrata ma faranno anche movimenti sul fronte cessioni:. Prima della partita con l'Inter il ds Bonato ha spiegato che ci saranno almeno un paio di acquisti.

- Per la porta il nome più caldo è quello di, vice di Meret al Napoli e richiesta esplicita dell'allenatore del Cagliari Nicola, che ha già lavorato con il classe 2001 durante l'esperienza a Empoli nella seconda parte della scorsa stagione. Le due società stanno portando avanti una trattativa per uno scambio di portieri: Caprile arriverebbe in Sardegna, efarebbe il percorso inverso andando da Conte come alternativa a Meret (i due si ritroverebbero dopo aver giocato insieme all'Udinese).

- Per rinforzare l'attacco piacedel Palermo: secondo il Corriere dello Sport tra le due società ci sono già stati dei contatti e potrebbero provare a mettere in piedi uno scambio con, pallino dei rosanero. Un'idea che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni perché entrambi gli attaccanti vorrebbero cambiare aria per giocare di più, al netto dell'interesse di Sassuolo e Sampdoria per Brunori. A centrocampo occhio al futuro di: il classe 2003 non sta trovando molto spazio in rossoblù ma piace molto al Torino, che se dovesse vendere Ricci a gennaio potrebbe fare un tentativo per il centrocampista del Cagliari.